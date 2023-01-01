WebCatalog
Passionflix

Passionflix

passionflix.com

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Passionflix على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تحويل رواياتك الرومانسية المفضلة إلى أفلام ومسلسلات.

الموقع الإلكتروني: passionflix.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Passionflix. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

IPTV-Tools

IPTV-Tools

iptv-tools.com

Libri

Libri

libri7.com

Sofanovel

Sofanovel

sofanovel.com

HBO Max

HBO Max

hbomax.com

Movies Anywhere

Movies Anywhere

moviesanywhere.com

네이버 시리즈

네이버 시리즈

series.naver.com

Galatea

Galatea

getgalatea.com

Inkitt

Inkitt

inkitt.com

ChatFAI

ChatFAI

chatfai.com

Hallmark TV

Hallmark TV

watchhallmarktv.com

Hulu

Hulu

hulu.com

GridRival

GridRival

gridrival.com

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية