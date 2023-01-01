WebCatalog
Chaupal

Chaupal

chaupal.tv

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Chaupal على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Chaupal هو أفضل تطبيق لبث الفيديو حيث يمكنك العثور على أفضل مسلسلات الويب والأفلام باللغة البنجابية وHaryanvi وBhojpuri. نحن نقدم أحدث الأفلام ومسلسلات الويب والأفلام القصيرة والحصرية، كلها خالية من الإعلانات، مع خدمة عملاء عالمية المستوى.

الموقع الإلكتروني: chaupal.tv

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Chaupal. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Mobiniti

Mobiniti

app.mobiniti.com

SkyShowtime

SkyShowtime

skyshowtime.com

WithLove

WithLove

watch.withlove.tv

OTTplay

OTTplay

ottplay.com

STARZPLAY

STARZPLAY

starzplay.com

OSN+

OSN+

osnplus.com

LINE TV

LINE TV

tv.line.me

TOD

TOD

tod.tv

hoichoi

hoichoi

hoichoi.tv

Curiosity Stream

Curiosity Stream

curiositystream.com

Loklok

Loklok

loklok.com

GCN

GCN

racepass.globalcyclingnetwork.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية