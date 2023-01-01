WebCatalog
Marmof

Marmof

app.marmof.com

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Marmof على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

قم بإنشاء المحتوى بسرعة وسهولة باستخدام الذكاء الاصطناعي! يمكن أن تساعدك هذه الأداة في إنشاء منشورات مدونة ومحتوى وسائط اجتماعية ونسخة تسويقية في ثوانٍ معدودة.

الموقع الإلكتروني: marmof.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Marmof. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Jarvis

Jarvis

app.jarvis.ai

Jasper

Jasper

app.jasper.ai

Eloise

Eloise

eloise.ai

WordHero

WordHero

app.wordhero.co

Copy.ai

Copy.ai

copy.ai

Infinity Copy

Infinity Copy

app.infinitycopy.ai

Rephrasee

Rephrasee

rephrasee.com

GravityWrite

GravityWrite

app.gravitywrite.com

Wordkraft

Wordkraft

app.wordkraft.ai

Rytr

Rytr

app.rytr.me

Aify.co

Aify.co

aify.co

JibeWith

JibeWith

jibewith.com

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية