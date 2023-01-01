WebCatalog
WordHero

WordHero

app.wordhero.co

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من WordHero على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

اكتشف سبب حب أكثر من 10000 كاتب ومسوق وأصحاب أعمال لـ WordHero. قم بإنشاء محتوى مدعوم بالذكاء الاصطناعي - بنقرة واحدة. باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ WordHero، يمكنك إنشاء منشورات مدونة أصلية ومحتوى وسائط اجتماعية ورسائل بريد إلكتروني والمزيد - في ثوانٍ معدودة.

الموقع الإلكتروني: wordhero.co

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ WordHero. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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