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Hired

Hired

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الموقع الإلكتروني: hired.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Hired على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

مع Hired، لم يكن البحث عن وظيفة أسهل من أي وقت مضى! ما عليك سوى إنشاء ملف تعريفي وستتنافس الشركات التي تم فحصها لصالحك، وتتواصل معك من خلال الراتب والأسهم مقدمًا.

الموقع الإلكتروني: hired.com

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