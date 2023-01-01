WebCatalog
OptimHire

OptimHire

optimhire.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من OptimHire على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

هل أنت مطور وتبحث عن وظائف عبر الإنترنت؟ لقد انتهى انتظارك، قم بإنشاء ملف التعريف الخاص بك في Optim Hire اليوم واحصل على وظيفة قريبًا!

الموقع الإلكتروني: optimhire.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ OptimHire. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Vuejobs

Vuejobs

vuejobs.com

Guru.com

Guru.com

guru.com

Jobicy

Jobicy

jobicy.com

Hired

Hired

hired.com

Brightside

Brightside

app.brightside.com

Archbee

Archbee

app.archbee.io

Turing

Turing

turing.com

PhotoBooth

PhotoBooth

magicstudio.com

Resume.io

Resume.io

resume.io

Honeypot

Honeypot

app.honeypot.io

Fuzu

Fuzu

fuzu.com

WorkStep

WorkStep

workstep.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية