WebCatalog
Kriptomat

Kriptomat

kriptomat.io

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Kriptomat على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

أصبح شراء وبيع وتخزين العملات المشفرة المفضلة لديك أسهل من أي وقت مضى! قم بالتسجيل في ثوانٍ، وابدأ التداول في دقائق على Kriptomat.

الموقع الإلكتروني: kriptomat.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Kriptomat. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Intelimotor

Intelimotor

intelimotor.com

Apination

Apination

apination.com

Noonshot

Noonshot

noonshot.com

Mozart Data

Mozart Data

mozartdata.com

Sloyd

Sloyd

sloyd.ai

BeforeSunset AI

BeforeSunset AI

beforesunset.ai

Aify.co

Aify.co

aify.co

BidVertiser

BidVertiser

bidvertiser.com

Campaign Monitor

Campaign Monitor


Dandy

Dandy

meetdandy.com

Boundless

Boundless

boundless.com

CloudTrucks

CloudTrucks

cloudtrucks.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية