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SwimClub Manager

SwimClub Manager

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الموقع الإلكتروني: swimclubmanager.co.uk

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من SwimClub Manager على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

برنامج إدارة نادي السباحة يعد SwimClub Manager هو برنامج إدارة نادي السباحة رقم 1. مساعدة نوادي السباحة من جميع أنحاء العالم في إدارة ناديهم عبر الإنترنت.

الموقع الإلكتروني: swimclubmanager.co.uk

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SwimClub Manager. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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