EventConnect

أول منصة الكل في واحد لصناعة الرياضة. يمكنك إدارة دورة حياة الحدث بالكامل على منصة واحدة للبطولات والبطولات والأندية وواجهات العرض والاختبارات والمعسكرات، والجمع بين نظام أساسي لإدارة الأحداث غني بالميزات متصل بالفنادق مع دعم مخصص من أشخاص حقيقيين.

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