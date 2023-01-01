My Music Staff هو برنامج إدارة الاستوديو رقم 1 لمدرسي الموسيقى الخاصة واستوديوهات الموسيقى. إدارة الطلاب، والجدولة المرنة، والمدفوعات عبر الإنترنت، والمزيد - كل ذلك في مكان واحد!

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