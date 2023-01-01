TypeScript هي لغة برمجة مكتوبة بقوة تعتمد على JavaScript، مما يمنحك أدوات أفضل على أي نطاق.

الموقع الإلكتروني: typescriptlang.org

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ TypeScript Docs. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.