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Natural Language Playlist

Natural Language Playlist

naturallanguageplaylist.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Natural Language Playlist على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تستكشف قائمة تشغيل اللغة الطبيعية العلاقة الغنية والمعقدة بين اللغة والموسيقى وتستخدم نماذج لغة المحولات لإنشاء قوائم التشغيل. التوصية الموسيقية هي شيء "مغلق خلف الأبواب المغلقة" لعدم وجود مصطلح أفضل. عليك أن تنتظر أسبوعًا حتى تصلك أغانيك، أو تجد راديو الأغنية المناسب، أو تأمل أن تقوم الخوارزمية بإظهار ما تبحث عنه. من خلال إعطائك إمكانية الوصول المباشر للاستعلام إلى توصيات موسيقية ذكية، آمل أن أتمكن من توسيع آفاقك الموسيقية وجعلك تصطدم ببعض الألحان الجيدة.

الموقع الإلكتروني: naturallanguageplaylist.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Natural Language Playlist. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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