Natural Language Playlist

تستكشف قائمة تشغيل اللغة الطبيعية العلاقة الغنية والمعقدة بين اللغة والموسيقى وتستخدم نماذج لغة المحولات لإنشاء قوائم التشغيل. التوصية الموسيقية هي شيء "مغلق خلف الأبواب المغلقة" لعدم وجود مصطلح أفضل. عليك أن تنتظر أسبوعًا حتى تصلك أغانيك، أو تجد راديو الأغنية المناسب، أو تأمل أن تقوم الخوارزمية بإظهار ما تبحث عنه. من خلال إعطائك إمكانية الوصول المباشر للاستعلام إلى توصيات موسيقية ذكية، آمل أن أتمكن من توسيع آفاقك الموسيقية وجعلك تصطدم ببعض الألحان الجيدة.

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