تقوم Alma ببناء أدوات SIS الهامة التي تعمل على تحسين العمليات المدرسية بشكل كبير وتمكين المعلمين من تعزيز نتائج أفضل للطلاب، حتى نتمكن من إنشاء أكبر جيل من المعلمين، حتى يتمكنوا من إنشاء أكبر جيل من الطلاب.

الموقع الإلكتروني: getalma.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Alma. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.