TJ Intranet

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

الشبكة الداخلية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس في مدرسة توماس جيفرسون الثانوية للعلوم والتكنولوجيا (TJHSST). يقوم الطالب بإنشائها وتشغيلها وصيانتها.

الموقع الإلكتروني: tjhsst.edu

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