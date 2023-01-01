TJ Intranet
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الموقع الإلكتروني: tjhsst.edu
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من TJ Intranet على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
الشبكة الداخلية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس في مدرسة توماس جيفرسون الثانوية للعلوم والتكنولوجيا (TJHSST). يقوم الطالب بإنشائها وتشغيلها وصيانتها.
الموقع الإلكتروني: tjhsst.edu
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