WebCatalog
TJ Intranet

TJ Intranet

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: tjhsst.edu

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من TJ Intranet على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

الشبكة الداخلية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس في مدرسة توماس جيفرسون الثانوية للعلوم والتكنولوجيا (TJHSST). يقوم الطالب بإنشائها وتشغيلها وصيانتها.

الموقع الإلكتروني: tjhsst.edu

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ TJ Intranet. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

DP Education

DP Education

dpeducation.lk

myHomework

myHomework

myhomeworkapp.com

Skyward

Skyward

skyward.com

PowerSchool

PowerSchool

powerschool.com

Wiingy

Wiingy

wiingy.com

Fastweb

Fastweb

fastweb.com

Sanfoundry

Sanfoundry

sanfoundry.com

Bromcom Student

Bromcom Student

bromcom.com

Gizmodo

Gizmodo

gizmodo.com

Edmentum

Edmentum

edmentum.com

Quill.org

Quill.org

quill.org

Alma

Alma

getalma.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية