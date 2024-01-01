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ClearCare

ClearCare

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: clearcareonline.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ClearCare على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يعد برنامج ClearCare للرعاية المنزلية حلاً شاملاً قائمًا على الويب، ويعمل على تمكين وكالات الرعاية المنزلية ذات المهام الخاصة. بدء تزايد عملك اليوم!

الموقع الإلكتروني: clearcareonline.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ClearCare. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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