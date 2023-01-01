الكل في واحد، برنامج الرعاية المنزلية سهل الاستخدام لقد ساعدت أدواتنا البرمجية البسيطة والقوية للرعاية المنزلية أكثر من 100 وكالة رعاية على توفير الوقت والمال، وتحسين سعادة العاملين في مجال الرعاية، وتقديم رعاية ذات جودة أفضل.

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