LOU

LOU

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الموقع الإلكتروني: evosus.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من LOU على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

LOU - المدعوم من Evosus - هو برنامج أعمال سحابي لشركات البيع بالتجزئة والخدمة الميدانية وشركات إدارة المستودعات/المخزون. يساعد برنامج ERP للأعمال القوي والمتكامل هذا الشركات على توفير الوقت عن طريق إبعادهم عن الورق أو جداول البيانات أو التطبيقات المتعددة. لقد ساعد فريق Evosus أكثر من 500 شركة على التبسيط والنمو على مدار 20 عامًا. لقد استخدمنا أفضل الممارسات على مدار 20 عامًا لإنشاء برامج أعمال سحابية بنسبة 100% ورائعة بنسبة 100%. تشمل وحدة التشغيل المحلية البيع بالتجزئة - الخدمة - المخزون - تحسين المسار - الجدولة - إعداد التقارير والشؤون المالية التي تتكامل مع QuickBooks Online.
الفئات:
Business
أنظمة تخطيط موارد المؤسسات

الموقع الإلكتروني: evosus.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ LOU. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Odoo

Odoo

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QuickBooks Workforce

QuickBooks Workforce

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Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365

microsoft.com

NetSuite

NetSuite

netsuite.com

QuickBooks Self-Employed

QuickBooks Self-Employed

quickbooks.intuit.com

Deskera

Deskera

deskera.com

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Sage Accounting

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Acumatica

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weclapp

weclapp

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SightCall

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Adelie Logistics

adelielogistics.com

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QuickBooks Online

intuit.com

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