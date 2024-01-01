LOU - المدعوم من Evosus - هو برنامج أعمال سحابي لشركات البيع بالتجزئة والخدمة الميدانية وشركات إدارة المستودعات/المخزون. يساعد برنامج ERP للأعمال القوي والمتكامل هذا الشركات على توفير الوقت عن طريق إبعادهم عن الورق أو جداول البيانات أو التطبيقات المتعددة. لقد ساعد فريق Evosus أكثر من 500 شركة على التبسيط والنمو على مدار 20 عامًا. لقد استخدمنا أفضل الممارسات على مدار 20 عامًا لإنشاء برامج أعمال سحابية بنسبة 100% ورائعة بنسبة 100%. تشمل وحدة التشغيل المحلية البيع بالتجزئة - الخدمة - المخزون - تحسين المسار - الجدولة - إعداد التقارير والشؤون المالية التي تتكامل مع QuickBooks Online.

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