Electricity Map

توفر واجهة برمجة تطبيقات خرائط الكهرباء وصولاً عالميًا إلى كثافة الكربون في الشبكة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع تاريخيًا وفي الوقت الفعلي وكتوقعات للـ 24 ساعة القادمة.

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