GovDash

GovDash

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الموقع الإلكتروني: govdash.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من GovDash على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

مطور أعمال الذكاء الاصطناعي لـ GovCon. GovDash عبارة عن منصة تعمل بالذكاء الاصطناعي تساعد المقاولين الحكوميين في الحصول على المعلومات وتطوير المقترحات وإدارة العقود والمزيد — في مكان واحد.

الموقع الإلكتروني: govdash.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ GovDash. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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