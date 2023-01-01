يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Runscope على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

Runscope هي شركة قائمة على SaaS وتوفر حلولاً لاختبار أداء واجهة برمجة التطبيقات (API) ومراقبتها وتصحيح الأخطاء. يسمح Runscope لمطوري البرامج ومختبري ضمان الجودة ومهندسي DevOps وغيرهم من أصحاب المصلحة في API بالتعاون في إنشاء وإدارة وتنفيذ اختبارات وشاشات API الوظيفية. يقع مقر Runscope في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا.

الموقع الإلكتروني: runscope.com

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