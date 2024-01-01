KEBS عبارة عن مجموعة أعمال تم تصميمها لتسهيل الحياة بالنسبة لصناعة الخدمات المهنية. سيمكن نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الحديث هذا الشركات من تقليل تسرب التكاليف والموارد وزيادة إنتاجيتها وربحيتها بمقدار 10 أضعاف. يمكن للمؤسسات، بغض النظر عن حجمها وحجمها، تبسيط وأتمتة مهامها اليومية وإنشاء سير عمل سلس بسهولة. لقد أعجب عملاؤنا في جميع أنحاء العالم بكيفية عمل KEBS - جعل البيانات مصدرا واحدا للحقيقة - زيادة معدل الاحتفاظ بالموظفين بنسبة 76% - ضمان تسليم المشاريع في الوقت المناسب في حدود الميزانية - تضخيم الإيرادات حتى 5 مرات أكثر من ذي قبل - جلب المزيد من الشفافية داخل المنظمة - جعل موظفيهم أكثر عرضة للمساءلة - إرضاء عملائهم 10 مرات أفضل من ذي قبل KEBS شامل. ومن ثم، فهو جناح الأعمال الوحيد الذي ستحتاج إليه على الإطلاق.

الموقع الإلكتروني: kebs.ai

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