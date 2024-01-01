KEBS

KEBS

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الموقع الإلكتروني: kebs.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من KEBS على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

KEBS عبارة عن مجموعة أعمال تم تصميمها لتسهيل الحياة بالنسبة لصناعة الخدمات المهنية. سيمكن نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الحديث هذا الشركات من تقليل تسرب التكاليف والموارد وزيادة إنتاجيتها وربحيتها بمقدار 10 أضعاف. يمكن للمؤسسات، بغض النظر عن حجمها وحجمها، تبسيط وأتمتة مهامها اليومية وإنشاء سير عمل سلس بسهولة. لقد أعجب عملاؤنا في جميع أنحاء العالم بكيفية عمل KEBS - جعل البيانات مصدرا واحدا للحقيقة - زيادة معدل الاحتفاظ بالموظفين بنسبة 76% - ضمان تسليم المشاريع في الوقت المناسب في حدود الميزانية - تضخيم الإيرادات حتى 5 مرات أكثر من ذي قبل - جلب المزيد من الشفافية داخل المنظمة - جعل موظفيهم أكثر عرضة للمساءلة - إرضاء عملائهم 10 مرات أفضل من ذي قبل KEBS شامل. ومن ثم، فهو جناح الأعمال الوحيد الذي ستحتاج إليه على الإطلاق.
الفئات:
Business
برامج إدارة المشاريع
أنظمة تخطيط موارد المؤسسات

الموقع الإلكتروني: kebs.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ KEBS. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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