WebCatalog
MeasureMatch

MeasureMatch

web.measurematch.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من MeasureMatch على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

مذهلة فقط البرامج والبيانات السحابية خدمات احترافية على الطلب MeasureMatch هو سوق للخدمات الاستشارية والمهنية. يتم مطابقة قادة الأعمال على مستوى العالم مع أفضل المستشارين والهيئات الاستشارية والوكالات ومتكاملي الأنظمة، الذين تم فحصهم جميعًا وفحصهم وموثوقهم لحل البرامج السحابية ذات الأهمية البالغة ومتطلبات أعمال إدارة البيانات والتحليلات بسرعة!

الموقع الإلكتروني: web.measurematch.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ MeasureMatch. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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