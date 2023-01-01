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Plan to Eat

Plan to Eat

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الموقع الإلكتروني: plantoeat.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Plan to Eat على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

ابدأ في استخدام أفضل أداة قص الوصفات وتقويم تخطيط الوجبات وصانع قائمة البقالة الآلي اليوم. تجربة مجانية لمدة 30 يومًا، لا حاجة لبطاقة ائتمان.

الموقع الإلكتروني: plantoeat.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Plan to Eat. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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