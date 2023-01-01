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SendX

SendX

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الموقع الإلكتروني: sendx.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من SendX على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

برنامج تسويق عبر البريد الإلكتروني يساعدك في حملات البريد الإلكتروني والتسويق بالتنقيط ونمو القائمة والصفحات المقصودة ونماذج الويب ونوافذ البريد الإلكتروني المنبثقة والأتمتة. قم بإنشاء حساب التسويق عبر البريد الإلكتروني الخاص بك وابدأ النسخة التجريبية المجانية الآن.

الموقع الإلكتروني: sendx.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SendX. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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