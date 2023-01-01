Frontegg عبارة عن نظام أساسي لإدارة المستخدم من البداية إلى النهاية لـ B2B SaaS، مما يعمل على تشغيل الاستراتيجيات بدءًا من PLG وحتى جاهزية المؤسسة. سهولة الهجرة، لا حاجة لبطاقة الائتمان.

الموقع الإلكتروني: frontegg.com

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