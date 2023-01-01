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POEditor

POEditor

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الموقع الإلكتروني: poeditor.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من POEditor على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

POEditor هي خدمة تعريب عبر الإنترنت، وهي مثالية لإدارة مشاريع الترجمة التعاونية أو التعهيد الجماعي. ترجمة مواقع الويب والتطبيقات والألعاب والمزيد! التجربة المجانية، أي بطاقة الائتمان المطلوبة.

الموقع الإلكتروني: poeditor.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ POEditor. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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