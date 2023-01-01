يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Transifex على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

التكامل مع Transifex لإدارة إنشاء مواقع الويب ومحتوى التطبيقات متعددة اللغات. اطلب الترجمات، وشاهد تقدم الترجمة، وأدوات مثل ذاكرة الترجمة.

الموقع الإلكتروني: transifex.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Transifex. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.