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Transifex

Transifex

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: transifex.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Transifex على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

التكامل مع Transifex لإدارة إنشاء مواقع الويب ومحتوى التطبيقات متعددة اللغات. اطلب الترجمات، وشاهد تقدم الترجمة، وأدوات مثل ذاكرة الترجمة.

الموقع الإلكتروني: transifex.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Transifex. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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