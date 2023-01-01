منصة التعريب مصممة لتحقيق النمو. يمكنك الوصول إلى جمهور جديد تمامًا من مستخدمي التطبيقات والمتسوقين عبر الإنترنت ومتصفحات الويب ولاعبي الألعاب من خلال توفير تجارب محلية بلغتهم، بغض النظر عن مكان تواجدهم في العالم.

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