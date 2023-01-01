سد الفجوة بين الترجمة والتطوير باستخدام منصة locize، وهي منصة حديثة وبأسعار معقولة لإدارة الترجمة. فهو يجعل موقع الويب الخاص بك أو تطبيقك أو لعبتك أو أيًا كان مشروعك عالميًا وحيويًا وأكثر جاذبية خاصة عند إطلاق العنان لإمكانيات الترجمة المستمرة.

الموقع الإلكتروني: locize.com

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