WebCatalog
XTM Cloud

XTM Cloud

login.xtm.cloud

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من XTM Cloud على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يعد توطين المواد ونشرها عبر مناطق متعددة أمرًا معقدًا. أنت بحاجة إلى حل ترجمة بسيط وقابل للتطوير وقوي. سيساعدك نظام إدارة الترجمة XTM (TMS) على تقديم المحتوى الخاص بك المترجم إلى لغات متعددة بشكل أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة.

الموقع الإلكتروني: login.xtm.cloud

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ XTM Cloud. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Uptrace

Uptrace

app.uptrace.dev

In Mind Cloud

In Mind Cloud

trial.eu1.inmindcloud.com

LaunchDarkly

LaunchDarkly

app.launchdarkly.com

Simplicant

Simplicant

hire.simplicant.com

Hygraph

Hygraph

app.hygraph.com

Scalenut

Scalenut

app.scalenut.com

aXcelerate

aXcelerate

app.axcelerate.com

Cloudflare Images

Cloudflare Images

dash.cloudflare.com

Leantime

Leantime

accounts.leantime.io

Vise

Vise

app.vise.com

Storyblok

Storyblok

app.storyblok.com

SMTP2GO

SMTP2GO

app.smtp2go.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية