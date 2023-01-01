يعد توطين المواد ونشرها عبر مناطق متعددة أمرًا معقدًا. أنت بحاجة إلى حل ترجمة بسيط وقابل للتطوير وقوي. سيساعدك نظام إدارة الترجمة XTM (TMS) على تقديم المحتوى الخاص بك المترجم إلى لغات متعددة بشكل أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة.

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