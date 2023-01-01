XTM Cloud
login.xtm.cloud
WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من XTM Cloud على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.
يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!
استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.
منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.
الموقع الإلكتروني: login.xtm.cloud
إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ XTM Cloud. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.
قد يعجبك أيضًا
Uptrace
app.uptrace.dev
In Mind Cloud
trial.eu1.inmindcloud.com
LaunchDarkly
app.launchdarkly.com
Simplicant
hire.simplicant.com
Hygraph
app.hygraph.com
Scalenut
app.scalenut.com
aXcelerate
app.axcelerate.com
Cloudflare Images
dash.cloudflare.com
Leantime
accounts.leantime.io
Vise
app.vise.com
Storyblok
app.storyblok.com
SMTP2GO
app.smtp2go.com