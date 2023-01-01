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cogiX

cogiX

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الموقع الإلكتروني: cogix.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من cogiX على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يعد تطبيق CogiX All In One AI هو النظام الأساسي النهائي الذي يمكّن الشركات من إنشاء محتوى مدعوم بالذكاء الاصطناعي بسهولة وإدارة عملياتها بكفاءة في غضون دقائق. يلغي حلنا الشامل الحاجة إلى أدوات متعددة ويقدم تجربة مبسطة تعمل على زيادة الإنتاجية إلى الحد الأقصى ودفع النمو. عزز أعمالك مع CogiX اليوم واكتشف مستوى جديدًا تمامًا من الراحة والكفاءة في إدارة عملياتك.

الموقع الإلكتروني: cogix.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ cogiX. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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