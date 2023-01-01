WebCatalog
BYDFi

BYDFi

bydfi.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من BYDFi على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

BYDFi هي منصة تداول شاملة للمستثمرين العالميين. وقد واصلت تقديم خدمات تداول احترافية ومريحة وجديدة للمستخدمين العالميين منذ عام 2019. مع الشعار الجديد "BUIDL Your Dream Finance" وواجهة المستخدم المحسنة بشكل أساسي، يرتقي تداول العملات المشفرة إلى مستوى جديد تمامًا، مما يوفر للمستخدمين تجربة تداول أفضل.

الموقع الإلكتروني: bydfi.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ BYDFi. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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