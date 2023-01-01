BYDFi هي منصة تداول شاملة للمستثمرين العالميين. وقد واصلت تقديم خدمات تداول احترافية ومريحة وجديدة للمستخدمين العالميين منذ عام 2019. مع الشعار الجديد "BUIDL Your Dream Finance" وواجهة المستخدم المحسنة بشكل أساسي، يرتقي تداول العملات المشفرة إلى مستوى جديد تمامًا، مما يوفر للمستخدمين تجربة تداول أفضل.

الموقع الإلكتروني: bydfi.com

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