WebCatalog
Deepcoin

Deepcoin

deepcoin.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Deepcoin على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Deepcoin هي منصة عالمية رائدة وشاملة لتداول مشتقات العملات المشفرة، حيث توفر الخدمات الفورية والمشتقات وإدارة الثروات واستثمار DEFI وغيرها من الخدمات المالية الشاملة. تأسست Deepcoin في سنغافورة عام 2018، وحصلت حاليًا على عدة تراخيص في كندا والولايات المتحدة الأمريكية. وفي الوقت نفسه، أكمل فريق الخدمة العالمية لـ Deepcoin أيضًا في العديد من البلدان والمناطق.

الموقع الإلكتروني: deepcoin.com

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