Deepcoin هي منصة عالمية رائدة وشاملة لتداول مشتقات العملات المشفرة، حيث توفر الخدمات الفورية والمشتقات وإدارة الثروات واستثمار DEFI وغيرها من الخدمات المالية الشاملة. تأسست Deepcoin في سنغافورة عام 2018، وحصلت حاليًا على عدة تراخيص في كندا والولايات المتحدة الأمريكية. وفي الوقت نفسه، أكمل فريق الخدمة العالمية لـ Deepcoin أيضًا في العديد من البلدان والمناطق.

الموقع الإلكتروني: deepcoin.com

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