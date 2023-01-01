WebCatalog
Smartling

Smartling

dashboard.smartling.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Smartling على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

الوصول إلى الجماهير العالمية بلغتهم الأم. قم بأتمتة المحتوى الخاص بك وإدارته وترجمته بشكل احترافي عبر الأجهزة والأنظمة الأساسية لتقديم تجارب العلامة التجارية متعددة القنوات التي تسهل النمو العالمي.

الموقع الإلكتروني: smartling.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Smartling. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

UpContent

UpContent

my.upcontent.com

Storyblok

Storyblok

app.storyblok.com

Lokalise

Lokalise

app.lokalise.com

LearnUpon

LearnUpon

app.learnupon.com

Desku

Desku

console.desku.io

MyWorks

MyWorks

app.myworks.software

Relevize

Relevize

relevize.com

CDN77

CDN77

client.cdn77.com

Omneky

Omneky

dashboard.omneky.com

Markopolo

Markopolo

app.markopolo.ai

Baseline

Baseline

baseline.is

Userpilot

Userpilot

run.userpilot.io

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية