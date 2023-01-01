تُمكّن Intento الشركات العالمية من ترجمة 20 ضعفًا بنفس الميزانية وتجعل تجربة عملائها وموظفيها متعددة اللغات على الفور بأكثر من 450 لغة من خلال الترجمة الآلية والذكاء الاصطناعي.

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