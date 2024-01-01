ModelFront

ModelFront

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: modelfront.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ModelFront على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

ModelFront AI makes human-quality translation radically more efficient, by predicting which machine translations don't require human editing or review.
الفئات:
Productivity
Machine Learning Software

الموقع الإلكتروني: modelfront.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ModelFront. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

Riku.AI

Riku.AI

riku.ai

UiPath

UiPath

uipath.com

Clarifai

Clarifai

clarifai.com

Kili Technology

Kili Technology

kili-technology.com

Phrase Localization Suite

Phrase Localization Suite

phrase.com

Deep Block

Deep Block

deepblock.net

V7

V7

v7labs.com

OpenAI

OpenAI

openai.com

Aidaptive

Aidaptive

aidaptive.com

SAP

SAP

sap.com

قد يعجبك أيضًا

ModernMT

ModernMT

modernmt.com

Google Translation Hub

Google Translation Hub

cloud.google.com

Intento

Intento

inten.to

Gengo

Gengo

gengo.com

EasyTranslate

EasyTranslate

easytranslate.com

Weglot

Weglot

weglot.com

Topcontent

Topcontent

topcontent.com

Unbabel

Unbabel

unbabel.com

CVViZ

CVViZ

cvviz.com

Google Translate

Google Translate

translate.google.com

Rask.ai

Rask.ai

rask.ai

Lingpad

Lingpad

lingpad.com

استكشاف

Desktop

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Translatium

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.