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Audio هي أداة لتحرير الصوت توفر عددًا كبيرًا من الميزات المصممة لتلبية احتياجات منشئي المحتوى المعاصرين. تتضمن بعض الميزات البارزة ما يلي: * أصوات الذكاء الاصطناعي ذات الجودة البشرية. * تحرير الصوت مثل تحرير مستند. * التبديل بين أصوات المتحدثين المختلفة. * تعديل النطق باستخدام الصوتيات. * مشغل صوتي قابل للتضمين. * مشغل ويب قابل للمشاركة. * ترجمة متعددة اللغات. * مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي.

الموقع الإلكتروني: audyo.ai

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