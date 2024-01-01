Audyo

Audyo

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: audyo.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Audyo على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Audio هي أداة لتحرير الصوت توفر عددًا كبيرًا من الميزات المصممة لتلبية احتياجات منشئي المحتوى المعاصرين. تتضمن بعض الميزات البارزة ما يلي: * أصوات الذكاء الاصطناعي ذات الجودة البشرية. * تحرير الصوت مثل تحرير مستند. * التبديل بين أصوات المتحدثين المختلفة. * تعديل النطق باستخدام الصوتيات. * مشغل صوتي قابل للتضمين. * مشغل ويب قابل للمشاركة. * ترجمة متعددة اللغات. * مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي.
الفئات:
Music & Audio
برنامج تحويل النص إلى كلام

الموقع الإلكتروني: audyo.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Audyo. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

AWS Console

AWS Console

amazon.com

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

VEED

VEED

veed.io

ElevenLabs

ElevenLabs

elevenlabs.io

Speechify

Speechify

speechify.com

D-ID

D-ID

d-id.com

HeyGen

HeyGen

heygen.com

MetaVoice

MetaVoice

themetavoice.xyz

TTSMaker

TTSMaker

ttsmaker.com

Descript

Descript

descript.com

DeepBrain AI

DeepBrain AI

deepbrain.io

Synthesia

Synthesia

synthesia.io

قد يعجبك أيضًا

Listnr AI

Listnr AI

listnr.ai

Adauris

Adauris

adauris.ai

Speechlogger

Speechlogger

speechlogger.com

Gladia

Gladia

gladia.io

Fictionary

Fictionary

fictionary.co

ModelFront

ModelFront

modelfront.com

Dubverse

Dubverse

dubverse.ai

Outline.ai

Outline.ai

outline.ai

Voicemaker

Voicemaker

voicemaker.in

ModernMT

ModernMT

modernmt.com

AutoWrite

AutoWrite

autowrite.app

LOVO

LOVO

lovo.ai

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية