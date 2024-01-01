Adauris

Adauris

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الموقع الإلكتروني: adauris.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Adauris على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Adauris هي شركة صوتية تعمل بالذكاء الاصطناعي وتقدم إنتاجًا صوتيًا شاملاً لبعض من أكبر شركات الوسائط الرقمية في العالم، بما في ذلك Dezeen وThe Stanford Daily. كل يوم، تستخدم العشرات من العلامات التجارية المعترف بها عالميًا منصة Adauris لإعادة توظيف المحتوى المكتوب وتوسيع نطاق توزيعها. تتضمن بعض ميزاته البارزة ما يلي: * روايات عالية الجودة: من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، ينتج Ad Auris إصدارات صوتية واضحة وطبيعية للمقالات. * خيارات صوتية متنوعة: اختر من بين مجموعة من الأصوات المتميزة التي تناسب تفضيلاتك. * دعم متعدد اللغات: لتلبية احتياجات جمهور عالمي، يدعم Ad Auris لغات متعددة. * تشغيل قابل للتخصيص: اضبط سرعة ونبرة السرد حسب رغبتك. * التكامل مع المنصات الشهيرة: قم بتوزيع المحتوى الصوتي الخاص بك على منصات مثل Spotify وApple Podcasts. * لوحة تحكم التحليلات: تتبع أداء المحتوى الصوتي الخاص بك وتفاعله. * تكاملات CMS: التكامل بسلاسة مع نظام إدارة المحتوى الخاص بك. * إمكانية الوصول: جعل المحتوى في متناول الأشخاص الذين يعانون من إعاقات بصرية أو صعوبات في القراءة.
الفئات:
Music & Audio
برنامج تحويل النص إلى كلام

الموقع الإلكتروني: adauris.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Adauris. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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