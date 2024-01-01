Article.Audio

Article.Audio

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الموقع الإلكتروني: article.audio

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Article.Audio هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل على تحويل المحتوى المكتوب إلى إصدارات صوتية عالية الجودة، مما يسمح للمستخدمين بالاستماع إلى المقالات بدلاً من قراءتها. تستفيد الأداة من تقنية Thundercontent لإنتاج تعليقات صوتية بشرية ذات صوت طبيعي منسقة بأكثر من 140 لغة، مما يجعلها أداة رائعة لمنشئي المحتوى والمستخدمين على حدٍ سواء. يوفر Article.Audio للمستخدمين القدرة على وضع علامات على الصوت وتنظيمه، مما يسمح بسهولة مشاركة وتوزيع الروابط الصوتية مع الأصدقاء أو تضمينها في منصات رقمية مختلفة. تحتوي الأداة على واجهة سهلة الاستخدام وأدوات تحرير الصوت وتوفر دعمًا للدردشة المباشرة والبريد الإلكتروني على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. من خلال التكامل السلس مع العديد من المنصات الرقمية وخيارات التسعير المرنة، تساعد Article.Audio الشركات على الوصول إلى جمهور أوسع وتعزيز تجربة الاستماع للقراء وتحسين المشاركة مع زيادة إمكانية الوصول للجميع.
الفئات:
Productivity
برنامج تحويل النص إلى كلام

الموقع الإلكتروني: article.audio

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Article.Audio. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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AWS Console

AWS Console

amazon.com

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

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VEED

VEED

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ElevenLabs

ElevenLabs

elevenlabs.io

Speechify

Speechify

speechify.com

D-ID

D-ID

d-id.com

HeyGen

HeyGen

heygen.com

MetaVoice

MetaVoice

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