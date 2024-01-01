يقوم برنامج الاستماع 2It تلقائيًا بإنشاء نسخة صوتية من المحتوى النصي في ثوانٍ. من خلال الاختيار من بين أكثر من 600 نص نابض بالحياة إلى أصوات الكلام في 75 لغة مختلفة، يمكن للمستخدمين منح علامتهم التجارية صوتًا فريدًا. بالإضافة إلى ذلك، يوفر نظام الاستماع 2It تحكمًا كاملاً للمستخدم لتخصيص عناصر التحكم المتقدمة مثل درجة الصوت والسرعة والنغمة وإنشاء الملايين من المجموعات الصوتية. كما أنه يوفر مشغل صوت مُعد مسبقًا بتصميمات وألوان وأزرار قابلة للتخصيص لتتناسب مع العلامة التجارية. يمكن دمجه بسهولة عن طريق تضمين الكود في موقع الويب أو تنشيط مكون إضافي في نظام إدارة المحتوى. قائمة الميزات الفائقة لا تنتهي هنا. ويمكن للمستخدمين أيضًا جمع الأفكار والتحليلات الأساسية لمعرفة كيفية أداء الصوت، مما يساعدهم على تحسين المحتوى الصوتي وإشراك المزيد من الجمهور.

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