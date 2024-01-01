قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكن لميزة تحويل النص إلى كلام عبر الإنترنت من VoiceOverMaker تحويل النص إلى لغة منطوقة بشكل طبيعي مع أكثر من 600+ صوت في أكثر من 30 لغة ومتغيرات لغة. استخدم أبحاث تركيب الكلام الرائدة (WaveNet) لإنتاج صوت من الدرجة الأولى. يتيح لك المحرر سهل الاستخدام إنشاء وتحرير صوت عالي الجودة عبر الفيديو أو إنشاء ملفات صوتية بتنسيق MP3 أو WAV.

الموقع الإلكتروني: voiceovermaker.io

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