VoiceOverMaker

VoiceOverMaker

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: voiceovermaker.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من VoiceOverMaker على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يمكن لميزة تحويل النص إلى كلام عبر الإنترنت من VoiceOverMaker تحويل النص إلى لغة منطوقة بشكل طبيعي مع أكثر من 600+ صوت في أكثر من 30 لغة ومتغيرات لغة. استخدم أبحاث تركيب الكلام الرائدة (WaveNet) لإنتاج صوت من الدرجة الأولى. يتيح لك المحرر سهل الاستخدام إنشاء وتحرير صوت عالي الجودة عبر الفيديو أو إنشاء ملفات صوتية بتنسيق MP3 أو WAV.
الفئات:
Business
برنامج تحويل النص إلى كلام

الموقع الإلكتروني: voiceovermaker.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ VoiceOverMaker. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

AWS Console

AWS Console

amazon.com

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

VEED

VEED

veed.io

ElevenLabs

ElevenLabs

elevenlabs.io

Speechify

Speechify

speechify.com

D-ID

D-ID

d-id.com

HeyGen

HeyGen

heygen.com

MetaVoice

MetaVoice

themetavoice.xyz

TTSMaker

TTSMaker

ttsmaker.com

Descript

Descript

descript.com

DeepBrain AI

DeepBrain AI

deepbrain.io

Synthesia

Synthesia

synthesia.io

قد يعجبك أيضًا

Verbatik

Verbatik

verbatik.com

Voicemaker

Voicemaker

voicemaker.in

Aivoov

Aivoov

aivoov.com

Sumoaudio

Sumoaudio

sumo.app

SpeechGen

SpeechGen

speechgen.io

Listnr AI

Listnr AI

listnr.ai

Woord

Woord

getwoord.com

beepbooply

beepbooply

beepbooply.com

BeyondWords

BeyondWords

beyondwords.io

Resemble.ai

Resemble.ai

resemble.ai

TTSMaker

TTSMaker

ttsmaker.com

PlayHT

PlayHT

play.ht

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية