يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من DebugBear على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

مراقبة أداء موقع الويب ونتائج Lighthouse. احصل على تنبيهات عندما تكون هناك مشكلة. المعيار ضد المنافسين. تجربة مجانية لمدة 14 يوما.

الموقع الإلكتروني: debugbear.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ DebugBear. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.