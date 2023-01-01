WebCatalog
DebugBear

DebugBear

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الموقع الإلكتروني: debugbear.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من DebugBear على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

مراقبة أداء موقع الويب ونتائج Lighthouse. احصل على تنبيهات عندما تكون هناك مشكلة. المعيار ضد المنافسين. تجربة مجانية لمدة 14 يوما.

الموقع الإلكتروني: debugbear.com

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