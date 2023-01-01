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Legiit

Legiit

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الموقع الإلكتروني: legiit.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Legiit على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

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الموقع الإلكتروني: legiit.com

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