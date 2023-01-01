يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Zerodha Kite Connect على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

Kite Connect عبارة عن مجموعة من واجهات برمجة تطبيقات الوسيط وتداول الأسهم HTTP/JSON، وأزرار التداول القابلة للتضمين، ومنصة تداول HTML5 البسيطة.

الموقع الإلكتروني: kite.trade

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Zerodha Kite Connect. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.