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Zerodha Kite Connect

Zerodha Kite Connect

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الموقع الإلكتروني: kite.trade

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Zerodha Kite Connect على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Kite Connect عبارة عن مجموعة من واجهات برمجة تطبيقات الوسيط وتداول الأسهم HTTP/JSON، وأزرار التداول القابلة للتضمين، ومنصة تداول HTML5 البسيطة.

الموقع الإلكتروني: kite.trade

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Zerodha Kite Connect. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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