polygon.io

واجهات برمجة التطبيقات لبيانات الأسهم المجانية. البيانات التاريخية والوقتية، والاستخدام غير المحدود، ومستوى التجزئة، والتفاصيل الإجمالية، بتنسيقات JSON وCSV القياسية. بالإضافة إلى بيانات العملات، بما في ذلك الفوركس والعملات المشفرة والمزيد.

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