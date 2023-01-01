يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ChartsWatcher على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

ChartsWatcher هو تطبيق احترافي للمتداولين لتصفية وعرض جميع التغييرات في سوق الأسهم والعملات المشفرة والفوركس. المعيار الجديد للماسحات الضوئية في السوق.

الموقع الإلكتروني: chartswatcher.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ChartsWatcher. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.