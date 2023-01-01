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ChartsWatcher

ChartsWatcher

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الموقع الإلكتروني: chartswatcher.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ChartsWatcher على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

ChartsWatcher هو تطبيق احترافي للمتداولين لتصفية وعرض جميع التغييرات في سوق الأسهم والعملات المشفرة والفوركس. المعيار الجديد للماسحات الضوئية في السوق.

الموقع الإلكتروني: chartswatcher.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ChartsWatcher. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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