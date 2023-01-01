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Smart Wealth Pro

Smart Wealth Pro

smartwealthpro.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Smart Wealth Pro على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Smart Wealth Pro (SWP) هو برنامج تحليل سوق الأوراق المالية مع خدمات إدارة المحافظ المتعددة للمستثمرين والتجار في سوق الأوراق المالية النيبالية وجميع المتحمسين لسوق الأوراق المالية.

الموقع الإلكتروني: smartwealthpro.com

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