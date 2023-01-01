Smart Wealth Pro (SWP) هو برنامج تحليل سوق الأوراق المالية مع خدمات إدارة المحافظ المتعددة للمستثمرين والتجار في سوق الأوراق المالية النيبالية وجميع المتحمسين لسوق الأوراق المالية.

الموقع الإلكتروني: smartwealthpro.com

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