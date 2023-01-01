WebCatalog
Cloudflare Pages

Cloudflare Pages

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: cloudflare.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Cloudflare Pages على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

بناء مواقع سريعة. في وقت قياسي. Cloudflare Pages عبارة عن منصة JAMstack لمطوري الواجهة الأمامية للتعاون ونشر مواقع الويب.

الموقع الإلكتروني: cloudflare.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Cloudflare Pages. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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