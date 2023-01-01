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بناء مواقع سريعة. في وقت قياسي. Cloudflare Pages عبارة عن منصة JAMstack لمطوري الواجهة الأمامية للتعاون ونشر مواقع الويب.

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