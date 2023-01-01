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Vercel

Vercel

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الموقع الإلكتروني: vercel.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Vercel على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

انشر مشاريع الويب مع أفضل تجربة لمطوري الواجهة الأمامية وأعلى أداء للمستخدم النهائي.

الموقع الإلكتروني: vercel.com

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