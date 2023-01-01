WebCatalog
Sitejet

Sitejet

sitejet.io

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Sitejet على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تعاون بسهولة مع فريقك وعملائك لإنشاء مواقع الويب وإدارتها وإطلاقها.

الموقع الإلكتروني: sitejet.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Sitejet. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Zellim

Zellim

zellim.com

Retable

Retable

retable.io

Phonesites

Phonesites

phonesites.com

Bugasura

Bugasura

bugasura.io

StyleAI

StyleAI

usestyle.ai

Wikidot

Wikidot

wikidot.com

Cloudflare Pages

Cloudflare Pages


Blocks Edit

Blocks Edit

blocksedit.com

Manage It

Manage It

manageitapp.com

Taskworld

Taskworld

taskworld.com

Samepage

Samepage


Procurement Express

Procurement Express

procurementexpress.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية